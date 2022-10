Cassano attaccato duramente da ex Napoli: “Maradona ti avrebbe appeso al muro. Stai zitto” (Di domenica 2 ottobre 2022) L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha attaccato nuovamente Antonio Cassano dopo le sue ultime esternazioni contro i compagni di squadra di Diego Armando Maradona nella squadra... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 2 ottobre 2022) L’ex calciatore del, Alessandro Renica, hanuovamente Antoniodopo le sue ultime esternazioni contro i compagni di squadra di Diego Armandonella squadra...

Pall_Gonfiato : #Cassano attaccato duramente da ex #Napoli: “#Maradona ti avrebbe appeso al muro. Stai zitto” - Maldinismo_GM : @capuanogio Rido, Cassano attaccato per l’unica cosa sensata che abbia mai detto - FraVitoLia : RT @m_scaglia: Insomma, Cassano viene attaccato per non essere stato “accondiscendente a pratiche illegali dalle pressanti richieste ricevu… - m_scaglia : Insomma, Cassano viene attaccato per non essere stato “accondiscendente a pratiche illegali dalle pressanti richies… -