ADSP Stretto Messina | Concorso per 1 Dirigente Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 2 ottobre 2022) L’Autorità di Sistema Portuale dellodiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedell’Area Informatica. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'Autorità di Sistema Portuale delloin esecuzione del decreto presidenziale n. 176 in data 24 agosto 2022 indice selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di undell'area informatica a tempo pieno ed indeterminato, col trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi e dalla contrattazione integrativa del personale...