Yargi trama puntata 37 del 02 Ottobre 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante l’operazione, preparata con grande cura, Ilgaz intuì che tutto era una trappola preparata per attirarli in albergo. Il fatto che l’ascensore che Ceylin avrebbe dovuto prendere raggiungesse l’atrio in uno stato vuoto rendeva tutti nervosi dal fatto che questa trama si estendesse alle loro vite personali. Inciampando L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante l’operazione, preparata con grande cura, Ilgaz intuì che tutto era una trappola preparata per attirarli in albergo. Il fatto che l’ascensore che Ceylin avrebbe dovuto prendere raggiungesse l’atrio in uno stato vuoto rendeva tutti nervosi dal fatto che questasi estendesse alle loro vite personali. Inciampando L'articolo proviene da MediaTurkey.

kateyargilovers : RT @LiaMentecontort: Non è che per caso,prima che morisse,l'avete vista anche voi? In fondo l'hanno vista solo 9 persone?? Seguitemi per la… - LiaMentecontort : Non è che per caso,prima che morisse,l'avete vista anche voi? In fondo l'hanno vista solo 9 persone?? Seguitemi per… - edvyildizs : @Stan_Account2 a differenza di serie come yargi, dove puoi andare avanti perché puoi attingere da più sviluppi di t… - anima_brigante : #Yargi è così incentrata sulla trama infatti che l'unica coppia che esiste sono gli Ilcey: Eren pare la loro balia… - multisdiary : Ho bisogno di guardare #Yargi, la seconda stagione è ancora più bella a quanto pare. Per chi lo sa, ditemi la trama… -

Yargi trama puntata 37 del 02 Ottobre 2022 Zazoom Blog