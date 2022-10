VIOLA COME IL MARE, CANALE 5: “INCREDIBILE SUCCESSO PER DUE GIOVANI BELLI E DI TALENTO” (Di sabato 1 ottobre 2022) Ottimo esordio di “VIOLA COME il MARE” – light drama diretto da Francesco Vicario, co-prodotto da RTI e Lux Vide, realizzato da Lux Vide, e basato sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, di Sellerio Editore – su CANALE 5. La nuova serie, in onda da venerdì 30 settembre sull’ammiraglia Mediaset, è risultata leader assoluta della serata con 3.403.000 spettatori totali e una share del 22.7% sul pubblico attivo, con picchi di 4.216.000 spettatori. La storia di VIOLA e Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman -, in particolare, ha catalizzato, oltre ai social, il pubblico più GIOVANI, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni. Giancarlo Scheri, direttore di CANALE 5: «Due GIOVANI, BELLI e di ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 ottobre 2022) Ottimo esordio di “il” – light drama diretto da Francesco Vicario, co-prodotto da RTI e Lux Vide, realizzato da Lux Vide, e basato sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, di Sellerio Editore – su5. La nuova serie, in onda da venerdì 30 settembre sull’ammiraglia Mediaset, è risultata leader assoluta della serata con 3.403.000 spettatori totali e una share del 22.7% sul pubblico attivo, con picchi di 4.216.000 spettatori. La storia die Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman -, in particolare, ha catalizzato, oltre ai social, il pubblico più, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni. Giancarlo Scheri, direttore di5: «Duee di ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - lanavediteseoed : “Melancolia” è un'opera visionaria. Impossibile da riassumere e impossibile da dimenticare, come un'epifania:… - danielaavantag6 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Partenza boom per Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman (Lux Vide), testa a testa con… -