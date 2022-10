Trofeo Coni, il Lazio si aggiudica l’edizione 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) È il Lazio il vincitore del Trofeo Coni 2022. La più importante manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14, tornata a svolgersi dopo 3 anni a causa dello stop provocato della pandemia e ospitata quest’anno in Valdichiana Senese, ha visto primeggiare il Comitato Regionale guidato dal Presidente Riccardo Viola (con 112 punti) sulle 23 delegazioni presenti (comprese quelle delle comunità italiane di Canada e Svizzera), in un podio completato da Lombardia (108 punti) e Veneto (107). A proclamare il vincitore della settima edizione del Trofeo, sono stati il Presidente del Comitato Organizzatore e del Coni Toscana, Simone Cardullo la responsabile del Territorio e Promozione Coni, Cecilia D’Angelo, nel corso della cerimonia di chiusura che si è svolta ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) È ilil vincitore del. La più importante manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14, tornata a svolgersi dopo 3 anni a causa dello stop provocato della pandemia e ospitata quest’anno in Valdichiana Senese, ha visto primeggiare il Comitato Regionale guidato dal Presidente Riccardo Viola (con 112 punti) sulle 23 delegazioni presenti (comprese quelle delle comunità italiane di Canada e Svizzera), in un podio completato da Lombardia (108 punti) e Veneto (107). A proclamare il vincitore della settima edizione del, sono stati il Presidente del Comitato Organizzatore e delToscana, Simone Cardullo la responsabile del Territorio e Promozione, Cecilia D’Angelo, nel corso della cerimonia di chiusura che si è svolta ...

