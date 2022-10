Presentata in anteprima a Roma la prima mostra del pittore G. De Nittis in America (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 5 ottobre alla Stampa Estera La prima mostra del pittore De Nittis in America Presentata in anteprima a Roma L’esposizione di opere provenienti da tutto il mondo sarà allestita al museo “The Phillips Collection” di Washington dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023 An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis Sarà Presentata il 5 ottobre alle ore 15:30 nella sede della Stampa Estera di Roma la mostra “An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis” che sarà allestita a “The Phillips Collection” di Washington D.C. dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023. Ad introdurre la conferenza ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 5 ottobre alla Stampa Estera LadelDeininL’esposizione di opere provenienti da tutto il mondo sarà allestita al museo “The Phillips Collection” di Washington dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023 An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe DeSaràil 5 ottobre alle ore 15:30 nella sede della Stampa Estera dila“An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De” che sarà allestita a “The Phillips Collection” di Washington D.C. dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023. Ad introdurre la conferenza ...

