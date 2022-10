Pd | Andreatta | ' due le strade | rottamare tutti gli ex Ds-Dl oppure scissione'

(Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott (Adnkronos) - "Ci sono solo dueper ritrovare un rapporto forte con l'elettorato. O si taglia con il passato, rottamando, ma proprio, i dirigenti che hanno avuto un legame organico con i partiti fondatori"; "si prende atto del fallimento e ci si scinde in due partiti, uno riformista e l'altro più massimalista, rimanendo alleati alle elezioni". Lo dice Filippo, a proposito del Pd, al 'Corriere della sera'. "Bonaccini ha fatto politica nei Ds. La regola del partito nuovo, anziché del nuovo partito, dovrebbe valere pure per lui", dice tra l'altro il docente universitario e figlio di Beniamino

Intervista con Filippo Andreatta: «Letta ha provato a rendere la coalizione competitiva con il campo largo, ma il narcisismo esasperato di Conte e Calenda e la loro inaffidabilità l'hanno reso impossi ...