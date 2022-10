Pd, a chi dice ‘prima i contenuti’ contrappongo due questioni: i nomi e i tempi (Di sabato 1 ottobre 2022) In contro tendenza rispetto al dibattito che si è aperto a “sinistra” io credo che il nodo stia proprio nei nomi. Dopo l’evitabile vittoria di una destra per nulla irresistibile, premiata soltanto dal meccanismo elettorale e dalla inadeguatezza degli avversari, soprattutto dentro il Pd è partito il confronto sul futuro, sul dopo-Letta. E’ stato in prima battuta un fioccare di autocandidature, dichiarate ed evocate, più frettolose che coraggiose, sonoramente stoppate da un coro autorevole di voci che, in un modo o in un altro, hanno (di nuovo) scandito: prima i contenuti! Ta-tan! Come se il male peggiore da scongiurare fosse quello della personalizzazione della politica, della seduzione di leadership che come incantano, così incatenano. Per carità, certo che questo è, da almeno trent’anni, un problema che minaccia la qualità della democrazia: poche idee, molta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) In contro tendenza rispetto al dibattito che si è aperto a “sinistra” io credo che il nodo stia proprio nei. Dopo l’evitabile vittoria di una destra per nulla irresistibile, premiata soltanto dal meccanismo elettorale e dalla inadeguatezza degli avversari, soprattutto dentro il Pd è partito il confronto sul futuro, sul dopo-Letta. E’ stato in prima battuta un fioccare di autocandidature, dichiarate ed evocate, più frettolose che coraggiose, sonoramente stoppate da un coro autorevole di voci che, in un modo o in un altro, hanno (di nuovo) scandito: prima i contenuti! Ta-tan! Come se il male peggiore da scongiurare fosse quello della personalizzazione della politica, della seduzione di leadership che come incantano, così incatenano. Per carità, certo che questo è, da almeno trent’anni, un problema che minaccia la qualità della democrazia: poche idee, molta ...

