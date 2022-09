Pasta ritirata dal mercato | Controlla subito l’etichetta | pericolo allergie

Leggi su howtodofor

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nelle ultime ore, una nota marca divenduta in confezioni pronte da riscaldare ha operato un ritiro dalla vendita. Il rischio è alto(Pexels)Nella frenesia della quotidianità, non è raro che si cerchino soluzioni facili e veloci per pranzare o cenare. Specialmente se si fa un lavoro di ufficio in cui le scadenze hanno più importanza del pranzo, spesso e volentieri si ricorre a piatti già pronti, da scaldare per qualche minuto al microonde. Sebbene non siano la scelta migliore per mantenere la linea, in certi casi sono una manna dal cielo. Nelle ultime ore, però, una marca produttrice digià pronta da gustare ha dovuto richiamare uno specifico prodotto a causa di un rischio legato ade intolleranze. Verifica se l’hai acquistato: non consumarlo. Pizzoccheri di Viva la Mamma: ...