Mondiale di Triathlon | Mairhofer è argento nell’XTerra

(Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo posto, all'XTERRA World Championship di Molveno, il primo a svolgersi lontano dalle Hawaii e ben organizzato da X-TRIBE, per Sandrache – a sorpresa – è stata preceduta dalla francese Solenne Billouin. Al terzo posto si è piazzata un'altra francese, Alizee Paties, mentre l'altra italiana Marta Menditto ha concluso al quinto posto. In campo maschile il primo degli italiani è stato Franco Pesavento, decimo, con Federico Spinazzè 17simo e Michele Bonacina 18simo. Vincitore è stato il Francese Arthur Serrière, che è riuscito a coronare il suo sogno e vincere il suo 15esimo XTERRA full e il primo World Championship, precedendo l'altro francese Arthur Forissier e lo spagnolo Ruben Ruzafa.

katiafont : XTERRA World Championship FINALE MONDIALE XTERRA - I migliori atleti al mondo di cross triathlon dal 1-2.10.2022 La… - GdB_it : Triathlon a staffetta, sfida sul Sebino tra alteti paralimpici: prima mondiale - Eliooone : Dopo l'impresa di Amburgo, l'avvocato mazarese è pronto a realizzarne un'altra. Il racconto, in intervista, sulla p… -

Oggi a Molveno, per il compagno di squadra, Federico Spinazzè, campionedicross under 23 nel 2021, reduce dai postumi di un incidente stradale, il diciassettesimo posto nella gara ...... responsabile del comitato organizzatore e presidente della Riviera1992 - Con il mio gruppo di lavoro, che ringrazio, siamo entrati nell'elitedegli eventi. Questa prima edizione ... Ai nastri di partenza la finale mondiale di XTerra, i migliori atleti di triathlon si sfidano sulle rive del lago di Molveno Sabato Primo ottobre a Molveno la prova conclusiva dell’XTerra World Championship. Nella gara femminile favorita l’italiana Sandra Mairhofer. In programma anche uno «short track» e una prova per i più ...Il Triathlon Grosseto protagonista a Cervia. Brillano le donne della società biancorossa e Rosini si qualifica per i Mondiali. Si è svolto in Riviera Romagnola l’attesissimo evento europeo di triathlo ...