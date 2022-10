Mls | Higuain segna e fa un dispetto ad Insigne

Leggi su napolipiu

(Di sabato 1 ottobre 2022)in gol contro il Toronto die Criscito, la rete del Pipita esclude i canadesi dai play off. CALCIO NAPOLI. Molto Napoli nella sfida tra Inter Miami e Tornto per i play off della MLS . Da un lato il Pipitamai perdonato dai tifosi azzurri per il tradimento con la vecchia signora, dall’altra l’ex capitano Lorenzoe il napoletano Criscito. Un gol all’86’ di Hihuain permette all’Inter Miami di vincere 1-0 contro il Toronto del rientrante Lorenzo, di Bernardeschi e Criscito. I canadesi abbandonano così tutte le possibilità di accedere ai play off in una stagione che si chiude in modo amaro: sconfitta nella finale di coppa canadese e niente post-season in Mls. Unall’ex compagno di squadra del Napoli che non potrà quindi accedere ai play ...