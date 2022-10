Milan, Ballo-Tourè: «Momento speciale, sono felice per noi. Pioli e Maldini…» (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore del Milan Ballo-Tourè ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei rossoneri in casa dell’Empoli «Incredibile. sono molto contento. È un Momento speciale. sono contento per la squadra e per la vittoria». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore delha parlato a DAZN dopo la vittoria dei rossoneri in casa dell’Empoli «Incredibile.molto contento. È uncontento per la squadra e per la vittoria». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

