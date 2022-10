Melito, Porcelli resta in carcere: è accusato di omicidio volontario (Di sabato 1 ottobre 2022) Resterà in carcere Giuseppe Porcelli, 54enne, accusato di aver ucciso Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno in servizio presso la scuola “Marino Guarano” di Melito. Melito, Porcelli resta in carcere: la decisione del giudice Lo ha deciso il gip del Tribunale Napoli Nord al termine dell’udienza di convalida di arresto celebrata questa mattina. Sul suo capo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Resterà inGiuseppe, 54enne,di aver ucciso Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno in servizio presso la scuola “Marino Guarano” diin: la decisione del giudice Lo ha deciso il gip del Tribunale Napoli Nord al termine dell’udienza di convalida di arresto celebrata questa mattina. Sul suo capo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : È stato portato in carcere questa mattina Giuseppe Porcelli, il collaboratore scolastico della scuola 'Marino Guara… - ore14rai2 : Sembrava 'una persona perbene' Giuseppe Porcelli, il bidello arrestato per l'omicidio del prof. Marcello Toscano a… - zazoomblog : Melito Toscano forse ucciso per un debito: Porcelli voleva aprire un’attività - #Melito #Toscano #forse #ucciso -