Il Napoli vince ancora | 3-1 ai danni del Torino

(Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Ilriparte da dove aveva lasciato e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, battendo 3-1 ilallo stadio Maradona. Decidono la doppietta di Anguissa e il sigillo, il quinto in Serie A, di un sempre più determinante Kvaratskhelia. Per i granata serve invece a poco il gol di Sanabria. La squadra di Spalletti vola momentaneamente da sola in vetta alla classifica a 20 punti, quella di Juric invece, al terzo ko di fila, resta ferma a quota 10. I partenopei partono in quinta marcia e al 6' sbloccano già le marcature grazie al colpo di testa di Anguissa, che sovrasta Buongiorno sul cross di Mario Rui e batte il portiere colpendo anche il palo. Una manciata di minuti più tardi, il centrocampista camerunese si ripete firmando la sua doppietta personale, dopo una corsa di 50 metri palla al piede lungo l'out destro su ...