(Di sabato 1 ottobre 2022) L'inverno 2022-2023 potrebbe essere ricordato a lungo per i mostruosi rincari sulledel gas:le stime per l'Italia e qual è il trucco per risparmiare

napam_51 : RT @napam_51: GRAZIE AL GOVERNO DRAGHI E CHI LO HA MESSO LÌ ...E CHI LO HA SOSTENUTO !???? Gil aumenti choc nelle bollette. Ecco la stangata… - napam_51 : GRAZIE AL GOVERNO DRAGHI E CHI LO HA MESSO LÌ ...E CHI LO HA SOSTENUTO !???? Gil aumenti choc nelle bollette. Ecco la… - astrale66 : Gil aumenti choc nelle bollette. Ecco la stangata in arrivo - infoiteconomia : Gil aumenti choc nelle bollette. Ecco la stangata in arrivo -

ilGiornale.it

Il peggio sulle bollette del gas non tarderà ad arrivare: stiamo entrando nel periodo "caldo" per i consumi (dai primi di novembre si accenderanno i riscaldamenti) e le stime per la stagione 2022/2023 ......5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare glidei ... (Public Policy)L'inverno 2022-2023 potrebbe essere ricordato a lungo per i mostruosi rincari sulle bollette del gas: ecco le stime per l'Italia e qual è il trucco per risparmiare ...Prezzi alle stelle. Cibo e energia sono sempre più cari a causa dell'inflazione. Tra i generi alimentari schizza il prezzo dell'olio ...