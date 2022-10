"Diffamazione aggravata", dopo le accuse Grillo deve risarcire l'ex parlamentare (Di sabato 1 ottobre 2022) Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è stato condannato in appello per Diffamazione aggravata alla terza sezione penale della Corte d'Appello di Bari in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate in tv nei confronti della ex parlamentare barese del Pd Cinzia Capano. La sentenza è relativa a una puntata della trasmissione Anno Zero andata in onda il 9 giugno 2011. In primo grado il comico genovese era stato assolto, spiega la Stampa che ricorda come nella trasmissione di Michele Santoro, Grillo puntò il dito sull'allora parlamentare dem per l'assenza in aula in occasione del voto sulla proposta di accorpare nell'Election day il referendum sull'acqua pubblica a quello del voto per le elezioni amministrative del maggio 2011. L'accusa agli assenti era di aver ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppeè stato condannato in appello peralla terza sezione penale della Corte d'Appello di Bari in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate in tv nei confronti della exbarese del Pd Cinzia Capano. La sentenza è relativa a una puntata della trasmissione Anno Zero andata in onda il 9 giugno 2011. In primo grado il comico genovese era stato assolto, spiega la Stampa che ricorda come nella trasmissione di Michele Santoro,puntò il dito sull'alloradem per l'assenza in aula in occasione del voto sulla proposta di accorpare nell'Election day il referendum sull'acqua pubblica a quello del voto per le elezioni amministrative del maggio 2011. L'accusa agli assenti era di aver ...

tempoweb : 'Diffamazione aggravata', accuse flop: Beppe #Grillo deve risarcire l'ex parlamentare #1ottobre #m5s… - antoniorosato72 : Beppe Grillo condannato per diffamazione, disse a parlamentare Pd ricoverata: 'Assente per sabotare referendum'. La… - veronamilano : @rulajebreal @RoKhanna Ma non c'entra una beneamata mazza la libertà di parola,lei risponderà nelle sedi opportune… - e_vostro : @christiancritic @Potito40709597 @La_manina__ Non sa neanche cosa sia la calunnia. La confonde con diffamazione agg… - VisconteLauzun : @SecolodItalia1 Querela per diffamazione aggravata più presto che in fretta .. -