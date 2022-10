Crisi climatica, bufera di acqua e vento in Sicilia: bus di linea si ribalta lungo la statale. Diversi feriti lievi (Di sabato 1 ottobre 2022) Una bufera d’acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti in diverse località, con fiumi di acqua e fango. A causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Unad’si è abbattuta nel centro della, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti in diverse località, con fiumi die fango. A causa della furia dele del fiume d’e fango che ha invaso la strada, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si ètola624, tra Contessa Entellina e Sambuca di. Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono ...

