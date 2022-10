Covid | Iss | salgono i casi di bambini in età scolare | da 11 a 14 | 9%

Agenzia_Ansa : COVID | E' in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazio… - Agenzia_Ansa : COVID | Sono 33.876 , in diminuzione rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19. Le vittime sono 38, stabili risp… - zazoomblog : Covid Iss: 5 regioni sopra soglia di allerta del 10% per occupazione reparti ospedalieri - #Covid #regioni #sopra… - infoitinterno : Covid: Iss, salgono casi bimbi età scolare, da 11% a 14,9% - infoitinterno : Covid, aumentano le reinfezioni e salgono i casi «nei bimbi in età scolare»: il report dell'Iss -

E' in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di- 19 segnalati nella popolazione in età scolare in confronto al resto della popolazione : 14,9% contro l'11,1% di 7 ......8% rispetto al 15,8% di sette giorni fa, come evidenzia il report esteso dell', che accompagna ... E' in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi disegnalati nella ...L’Aquila. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in aumento rispetto alla settimana precedente: è pari infatti al 17,8% rispetto al 15,8% ...Covid: report Iss, in aumento casi in età scolare rispetto a 7 giorni fa Di In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al res ...