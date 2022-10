Cosa è successo a Jannik Sinner a Sofia? Caduta e paura per la caviglia destra (Di sabato 1 ottobre 2022) Il ritiro di Jannik Sinner arriva quando è sotto 5-2 nel terzo set. L’imbattibilità a Sofia, dopo questa semifinale, non c’è più, ma quel che si teme di più è legato a una caviglia che è il seguito dei tormenti dell’altoatesino, aiutato da Holger Rune dopo la Caduta. Il danese, con molta correttezza e altrettanto altruismo, è andato a raccogliere la racchetta che l’azzurro aveva (giustamente) lasciato andare dopo esser andato a terra. Il tentativo di Jannik era stato quello di prendere andare a prendere un dritto in corsa, spostandosi verso destra, nel secondo punto del sesto gioco del terzo set, con un break di vantaggio a favore del classe 2003 sul numero 1 d’Italia. Poi un attimo, il piede messo male, e a quel punto la Caduta a terra. Solo che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Il ritiro diarriva quando è sotto 5-2 nel terzo set. L’imbattibilità a, dopo questa semifinale, non c’è più, ma quel che si teme di più è legato a unache è il seguito dei tormenti dell’altoatesino, aiutato da Holger Rune dopo la. Il danese, con molta correttezza e altrettanto altruismo, è andato a raccogliere la racchetta che l’azzurro aveva (giustamente) lasciato andare dopo esser andato a terra. Il tentativo diera stato quello di prendere andare a prendere un dritto in corsa, spostandosi verso, nel secondo punto del sesto gioco del terzo set, con un break di vantaggio a favore del classe 2003 sul numero 1 d’Italia. Poi un attimo, il piede messo male, e a quel punto laa terra. Solo che ...

