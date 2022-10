News24_it : Afghanistan: Onu, sale a 35 numero vittime attentato a scuola - helpcenter90 : @aperegina61 @HuffPostItalia E no, è fatto apposta perché nin sia una pagliacciata al servizio degli americani. Ti… - giuliobisceglia : @Nazionalitalico @B63246675BryBry @MediasetTgcom24 Sono osservatori stranieri. Sull’autorità tutto è discutibile.… - ekain15770550 : Venezuela all'ONU: 'Dopo l'invasione americana dell'Afghanistan, la fiducia nella comunità internazionale è andata… - Yogaolic : RT @Lantidiplomatic: E che dire dell'UNICEF, dell'ONU, di Amnesty International? Hanno forse detto qualcosa dei bambini uccisi dall'esercit… -

Iri mattina un kamikaze si è fatto esplodere in un centro di formazione che preparava gli studenti agli esami in un quartiere che ospita la minoranza hazara sciita dell'. 1 ottobre 2022La guerra senza fine dell'. Da un anno i talebani rivendicano di aver riportato la ... Subito sono arrivate le condanne degli Stati Uniti, dell'e di varie rappresentanze diplomatiche. ...KABUL, 01 OTT - La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha dichiarato che l'attentato suicida in un centro di formazione per studenti a Kabul ha ucciso almeno 35 persone: ...Una scuola è stata colpita in un attacco Kamikaze, in Afghanistan, una notizia che arriva direttamente dal Governo Afghano ...