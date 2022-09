webecodibergamo : Sabato scioperano Ryanair e Vueling, ma non a Orio al Serio -

1 ottobre nel trasporto aereo si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling'. A riferirlo Filt - Cgil e Uiltrasporti, spiegando che 'gli scioperi ...Lo sciopero si svolgerà da venerdì alle 6 del mattino fino alla stessa ora di17, con inevitabili ritardi e cancellazioni.Domani sabato 1° ottobre si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore del personale Ryanair indetto da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl per "rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...