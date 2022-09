Reddito di rappresentanza | Conte vuol dare lo stipendio a Fico & Co | saranno funzionari M5S

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Salvato il MoVimento, ora bisogna salvare i movimentisti. O meglio, gli ex. Meglio ancora, i trombati, vale a dire i vari, Taverna, Crimi, Bonafede appiedati dal divieto di terzo mandato. È a loro – assicura il Messaggero – che starebbe pensando Giuseppe, già alla ricerca di una soluzione in grado di riciclare i rappresentanti dell’usato sicuro elargendo loro posto e. A spese del contribuente, ovviamente. E sì, perché il reimpiego degli ex avverrebbe all’interno del M5S, foraggiato (come tutti gli altri partiti) da pubblico denaro in base alla consistenza dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.deve prima trasformare iil M5S in partito Per raggiungere l’obiettivodeve strutturare il M5S in un partito radicato sul territorio archiviando il grillismo virtuale. Del ...