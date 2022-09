Per la prima volta Zuckerberg pensa di tagliare il personale di Meta (Di venerdì 30 settembre 2022) La casa madre di Facebook, Whatsapp e Instagram congela le assunzioni e prevede ristrutturazioni interne per far fronte al calo dei ricavi pubblicitari Leggi su wired (Di venerdì 30 settembre 2022) La casa madre di Facebook, Whatsapp e Instagram congela le assunzioni e prevede ristrutturazioni interne per far fronte al calo dei ricavi pubblicitari

CarloCalenda : La mossa della Germania di usare la sua maggiore capacità di fare deficit per sostenere le sue imprese è scorretta… - TNannicini : Dal 19% al 19% (con 800mila voti in meno). Dal 34% al 33% di donne parlamentari. 2 micro scissioni, 2 micro riunifi… - GiovaQuez : Santoro: 'Stiamo seguendo il conflitto in Ucraina secondo la logica militare che stanno imponendo gli Stati Uniti a… - ChiccoZonca : RT @CarloCalenda: La mossa della Germania di usare la sua maggiore capacità di fare deficit per sostenere le sue imprese è scorretta e anti… - Davide9_4 : Come si vede, oltre ad apparire insieme con gli altri SMS ufficiali, non è neanche la prima volta che mi arrivano S… -