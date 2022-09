Pamela Prati sotto processo: “Tra 20 giorni…” | Scoperte le sue carte (Di venerdì 30 settembre 2022) La showgirl Pamela Prati è stata inchiodata: la sua strategia viene a galla, stroncatura netta dopo la puntata. Pamela Prati (fonte youtube)A lungo corteggiata dal conduttore Alfonso Signorini, la showgirl Pamela Prati è tornata a presenziare nel cast del “GF Vip”. La sua precedente avventura del reality era durata quanto un battito d’ali, e la pupilla del Bagaglino aveva abbandonato le scene sbattendo la porta. Dopo la disastrosa esperienza nel reality, Pamela Prati è rimpiombata nell’anonimato, salvo poi tornare in auge grazie al caso Caltagirone. Come ben sappiamo, la soubrette aveva annunciato il suo fidanzamento con un facoltoso uomo d’affari statunitense, salvo poi venir sbugiardata davanti a tutta Italia nel salottino televisivo di Barbara ... Leggi su specialmag (Di venerdì 30 settembre 2022) La showgirlè stata inchiodata: la sua strategia viene a galla, stroncatura netta dopo la puntata.(fonte youtube)A lungo corteggiata dal conduttore Alfonso Signorini, la showgirlè tornata a presenziare nel cast del “GF Vip”. La sua precedente avventura del reality era durata quanto un battito d’ali, e la pupilla del Bagaglino aveva abbandonato le scene sbattendo la porta. Dopo la disastrosa esperienza nel reality,è rimpiombata nell’anonimato, salvo poi tornare in auge grazie al caso Caltagirone. Come ben sappiamo, la soubrette aveva annunciato il suo fidanzamento con un facoltoso uomo d’affari statunitense, salvo poi venir sbugiardata davanti a tutta Italia nel salottino televisivo di Barbara ...

