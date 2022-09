Napoli | cede l’asfalto | maxi voragine nei pressi dello stadio Maradona

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Attimi di paura a Fuorigrotta dove, questo pomeriggio venerdì 30 settembre, si è creata unain via Roberto Cariteo, una traversa tra via Giambattista Marino e via Lepanto, poco distante dalloDiego Armando. Fuorigrotta, grossaneiSul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la Polizia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.