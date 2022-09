ilfaroonline : Motonautica, altro riconoscimento per Maurizio Schepici: premiato a Venezia con il Cavallo d’Oro Rai -

Emilia-Romagna Notizie

Un 2022 da incorniciare per Maurizio Schepici. Il pilota di, infatti, ha ricevuto unriconoscimento per meriti sportivi, venendo premiato a Venezia con il Cavallo d'Oro della Rai. Il premio si va ad aggiungere a quelli già ricevuti nel corso ......del PalabancaSport portando carica ed entusiasmo ed interagendo con i tifosi tra un set e l'...di atletica di salto triplo Andrea Dallavalle e da Massimiliano Cremona campione di. Foto,... Sport. Per il secondo anno consecutivo la Formula 1 di motonautica torna sulle acque del fiume Po. Appuntamento a San Nazzaro di Monticelli d'Ongina (Pc), il 24 e il 25 settembre con il Gran Premio della Regione Emilia-Romagna e il Gran Premio d (Adnkronos) - Un 2022 da incorniciare per Maurizio Schepici. Il pilota di motonautica, infatti, ha ricevuto un altro riconoscimento per meriti sportivi, venendo premiato a Venezia con il Cavallo d'Oro ...