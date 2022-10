Meteo: piogge e temporali previsti per oggi 30 settembre (Di venerdì 30 settembre 2022) RIETI – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di giovedì 29 settembre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud. L'articolo proviene da Sabina Online. Leggi su sabinaonline (Di venerdì 30 settembre 2022) RIETI – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di giovedì 29e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica persu tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud. L'articolo proviene da Sabina Online.

