“Il Gobbo di Notre Dame” in scena a Mozzo

La storia del Gobbo di Notre Dame è un viaggio tra emozioni che non hanno epoca. La compagnia "Quelli di Carmen" diretta dalla soprano Carmen Barattolo mette in scena il musical "Il Gobbo di Notre Dame", a ingresso libero, sabato 1 ottobre alle 20.30 a Mozzo (Auditorium Comunale Mozzoni, via Piatti 5) nella versione integrale ispirata allo spettacolo musicale "Notre Dame de Paris". Si tratta di un nuovissimo allestimento per il gruppo, che mira con questo format a coinvolgere un pubblico variegato per età e interessi, sulla scorta del successo e dell'attenzione che la versione originale di Riccardo Cocciante continua ad attrarre a sé. L'amore in tutte le sue forme è il motore della storia: quello ...

