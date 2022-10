F.1, GP Singapore - Ferrari la più veloce nelle prove libere (Di venerdì 30 settembre 2022) Due Ferrari in testa al termine delle prove libere del Gran Premio di Singapore, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1. Carlos Sainz ha ottenuto il giro più veloce, fermando il cronometro sull'1:42.587. Secondo tempo per Charles Leclerc, staccato di due decimi. Il monegasco non ha avuto una giornata facile e ha girato meno rispetto al suo compagno di squadra, ma quando è andato in pista ha subito mostrato di avere il passo per puntare in alto. Il team di Maranello ha mostrato i muscoli sul giro singolo, lavorando sodo in vista delle qualifiche di domani. Gli inseguitori. Alle spalle delle due F1-75 troviamo la Mercedes di George Russel, staccato di tre decimi, mentre Lewis Hamilton è quinto con quasi sei decimi di ritardo. A sandwich tra le due Frecce d'Argento troviamo Max Verstappen: il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) Duein testa al termine delledel Gran Premio di, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1. Carlos Sainz ha ottenuto il giro più, fermando il cronometro sull'1:42.587. Secondo tempo per Charles Leclerc, staccato di due decimi. Il monegasco non ha avuto una giornata facile e ha girato meno rispetto al suo compagno di squadra, ma quando è andato in pista ha subito mostrato di avere il passo per puntare in alto. Il team di Maranello ha mostrato i muscoli sul giro singolo, lavorando sodo in vista delle qualifiche di domani. Gli inseguitori. Alle spalle delle due F1-75 troviamo la Mercedes di George Russel, staccato di tre decimi, mentre Lewis Hamilton è quinto con quasi sei decimi di ritardo. A sandwich tra le due Frecce d'Argento troviamo Max Verstappen: il ...

