Europa avanti divisa, non ci sarà il price cap comune sul gas. La Germania va per conto suo e avvisa "Troppo rischioso" (Di venerdì 30 settembre 2022) La montagna non ha partorito neppure il topolino, al massimo un formica. "Il price cap al gas non è sul tavolo oggi", ha dichiarato poco fa Jozef Sikela, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno dell'Ue, arrivando al Consiglio straordinario dei ministri europei dell'Energia. "Mi aspetto che andremo avanti passo dopo passo, implementando le misure strada facendo. Potrebbe essere il prossimo punto in agenda", ha precisato. Del resto ieri la Germania ha spiazzato tutti muovendosi per conto suo. Il tetto ai costi del gas in Germania ci sarà ma perché Berlino pagherà la differenza che non andrà a carico delle bollette dei suoi cittadine. Svanisce quindi per ora l'ipotesi di un fronte comune europeo auspicato da diversi paesi tra cui, ...

