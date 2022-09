Cile | tragedia nello stadio del Colo-Colo | crolla parte del tetto della tribuna

articolo21

... 'Di fronte alle sfide contemporanee e alladelle guerre, è quanto mai necessario dare ... cappellana del carcere femminile di Santiago del). Sono più di 100 gli ospiti italiani e ...Bullismo e cyberbullismo: fenomeni in costante crescita Dalladi Gragnano alle aggressioni ... Premio menzione speciale - The Boy and the mountain () di Santiago Aguilera e Gabriel Manreal ... Cile e Brasile di fronte all'imprevedibilità elettorale Come riferito da Tyc Sports, sono stati attimi tragici nello stadio del Colo-Colo, dove una parte del tetto della tribuna è crollata nel pre-partita del match contro l’Universidad de Chile.«Repressione spietata»: queste le notizie che giungono dal Cile, pubblicate su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 settembre 1973. È trascorsa meno di una settimana dal colpo di Stato che ha deposto ...