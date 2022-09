Bullismo: un app per contrastarlo (Di venerdì 30 settembre 2022) Bullismo: Ieri mattina a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, durante la tradizionale festa della polizia di stato c’è stata la presentazione di un’applicazione per denunciare spaccio e Bullismo senza essere riconosciuti. Sono stati allestiti gazebo istituizionali per promuovere iniziative connesse alle attività messe in atto della Polizia di stato per far fronte alle problematiche sul disagio giovanile. Secondo quanto riporta il Resto del Carino, tra queste rientra l’app Youpol che è gratuita e disponibile per dispositivi Ios e Android ed è stata ideata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e Bullismo e recentemente estesa anche agli atti di violenza tra le mura domestiche. Ci si può “muovere in incognito“ grazie a questa app in modo da non far capire all’aggressore che si sta facendo una segnalazione. ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022): Ieri mattina a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, durante la tradizionale festa della polizia di stato c’è stata la presentazione di un’applicazione per denunciare spaccio esenza essere riconosciuti. Sono stati allestiti gazebo istituizionali per promuovere iniziative connesse alle attività messe in atto della Polizia di stato per far fronte alle problematiche sul disagio giovanile. Secondo quanto riporta il Resto del Carino, tra queste rientra l’app Youpol che è gratuita e disponibile per dispositivi Ios e Android ed è stata ideata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio ee recentemente estesa anche agli atti di violenza tra le mura domestiche. Ci si può “muovere in incognito“ grazie a questa app in modo da non far capire all’aggressore che si sta facendo una segnalazione. ...

