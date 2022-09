Atp Sofia 2022: programma e orari semifinali sabato 1 ottobre con Musetti e Sinner (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali di sabato 1 ottobre al torneo Atp di Sofia 2022 con in campo sia Lorenzo Musetti che Jannik Sinner, entrambi a caccia della finale tutta italiana. Ad aprire sul centrale del veloce indoor bulgaro c’è il toscano, che se la vedrà contro lo svizzero Huesler non prima delle ore 15 italiane, mentre Jannik Sinner giocherà non prima delle ore 17 contro uno tra Ivashka e Rune. CENTRE COURT non prima delle ore 15 (4) Musetti vs Huesler non prima delle ore 17 (1) Sinner vs Ivashka o Rune SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilcon glie l’ordine di gioco delledial torneo Atp dicon in campo sia Lorenzoche Jannik, entrambi a caccia della finale tutta italiana. Ad aprire sul centrale del veloce indoor bulgaro c’è il toscano, che se la vedrà contro lo svizzero Huesler non prima delle ore 15 italiane, mentre Jannikgiocherà non prima delle ore 17 contro uno tra Ivashka e Rune. CENTRE COURT non prima delle ore 15 (4)vs Huesler non prima delle ore 17 (1)vs Ivashka o Rune SportFace.

