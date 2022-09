Anticipazioni Viola come il mare, prima puntata: inizio col botto, durissimo colpo per lei (Di venerdì 30 settembre 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare: brutto colpo per la giornalista, non l’avrebbe immaginato. L’attesa è finalmente giunta al termine: stasera andrà in onda la prima puntata di Viola come il mare! In attesa di rivedere Francesca Chillemi nei panni di Suora Azzurra, l’amata attrice siciliana sarà la protagonista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 settembre 2022) Scopriamo insieme ledelladiil: bruttoper la giornalista, non l’avrebbe immaginato. L’attesa è finalmente giunta al termine: stasera andrà in onda ladiil! In attesa di rivedere Francesca Chillemi nei panni di Suora Azzurra, l’amata attrice siciliana sarà la protagonista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ava33851898 : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… - mehromah18 : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… - Canloveee : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… - CanForever4 : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… - faribapaa1 : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… -