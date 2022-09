Una maglia, una storia … le maglie riadattate dell’Atalanta (Di giovedì 29 settembre 2022) “Una maglia, una storia …”, oggi narra dell’Atalanta … per GLIEROIDELCALCIO.COM Enrico Di Mauro La maglia che oggi condivido ha una storia particolare da raccontare che si svolge attraverso tre stagioni, dalla 1982-83 a quella del 1984-85 ed ha come protagonista una consuetudine valida per molte squadre: il riadattamento della maglia. La maglia in questione è quella dell’Atalanta 1982-83, una bellissima maglia in lanetta a maniche corte, a bande nerazzurre larghe, prodotta dalla tedesca Puma, che, a cavallo della fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, ha prodotto maglie superlative per diversi club italiani, tra cui Napoli, Inter, Cremonese, Genoa, Sampdoria e Pisa, per citarne alcuni. La ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) “Una, una…”, oggi narra… per GLIEROIDELCALCIO.COM Enrico Di Mauro Lache oggi condivido ha unaparticolare da raccontare che si svolge attraverso tre stagioni, dalla 1982-83 a quella del 1984-85 ed ha come protagonista una consuetudine valida per molte squadre: il riadattamento della. Lain questione è quella1982-83, una bellissimain lanetta a maniche corte, a bande nerazzurre larghe, prodotta dalla tedesca Puma, che, a cavallo della fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, ha prodottosuperlative per diversi club italiani, tra cui Napoli, Inter, Cremonese, Genoa, Sampdoria e Pisa, per citarne alcuni. La ...

