Morto Coolio, il rapper di Gansta's Paradise: scomparso a Los Angeles, aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) È Morto a 59 anni Coolio , il rapper americano degli anni '90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come 'Gangsta's Paradise' e 'Fantastic Voyage': l'artista si è spento a Los Angeles ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Èa 59, ilamericano degli'90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come 'Gangsta's' e 'Fantastic Voyage': l'artista si è spento a Los...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - Corriere : È morto Coolio, il rapper americani di «Gangsta’s Paradise» Aveva 59 anni - robybergamo72 : No no no. È morto Coolio. Ma porca paletta. #gastasparadise una delle più belle canzoni rap mai fatte. Grande colo… - prangipopani : RT @repubblica: Trovato morto a Los Angeles il rapper americano Coolio: aveva 59 anni -