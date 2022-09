Lo stop dell’Europa a Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza: «Non potete abolirlo, salva i poveri» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il reddito di cittadinanza non va abolito. Bisogna applicarlo meglio. In tutte le zone d’Italia. Mentre la premier Giorgia Meloni studia come cambiare il sussidio, arriva dall’Europa un monito inedito. A parlare in un’intervista a La Stampa è Nicolas Schmidt, lussemburghese e commissario al lavoro. «Io credo che il reddito di cittadinanza corrisponda più o meno allo schema che proponiamo noi perché prevede l’integrazione nel mercato del lavoro. Dopodiché ci sono anche quelli che pensano che il reddito universale incondizionato sia la soluzione. Dare una somma ai cittadini e dire: “Fatene ciò che volete”, a prescindere dal fatto che lavorino o meno. Ci sono stati esperimenti simili in Canada e in Finlandia. Ma queste esperienze non hanno portato risultati. Io sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildinon va abolito. Bisogna applicarlo meglio. In tutte le zone d’Italia. Mentre la premierstudia come cambiare il sussidio, arriva dall’Europa un monito inedito. A parlare in un’intervista a La Stampa è Nicolas Schmidt, lussemburghese e commissario al lavoro. «Io credo che ildicorrisponda più o meno allo schema che proponiamo noi perché prevede l’integrazione nel mercato del lavoro. Dopodiché ci sono anche quelli che pensano che iluniversale incondizionato sia la soluzione. Dare una somma ai cittadini e dire: “Fatene ciò che volete”, a prescindere dal fatto che lavorino o meno. Ci sono stati esperimenti simili in Canada e in Finlandia. Ma queste esperienze non hanno portato risultati. Io sono ...

