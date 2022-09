Lazio, buone notizie sul rientro di Immobile: le ultime (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile torna a parlare dell’infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima pausa nazionali. Il bomber ha effettuato una risonanza magnetica che ha dato esito positivo. Immobile tornerà quindi ad allenarsi regolarmente domani con i compagni in vista dell’impegno con lo Spezia e, mister Sarri valuterà un suo possibile impiego mentre arriva uno stop per Cataldi. Lazio Immobile Serie A Come riportato da Tuttomercatoweb le parole di Immobile sulla scelta di non partecipare agli impegni con la nazionale sono state le seguenti: “Non è stato un infortunio grave ma sarebbe stato rischioso giocare e tutti eravamo sulla stessa lunghezza d’onda: non rischiare. Quindi sono tornato a Roma per fare le terapie“. Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante della, Cirotorna a parlare dell’infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima pausa nazionali. Il bomber ha effettuato una risonanza magnetica che ha dato esito positivo.tornerà quindi ad allenarsi regolarmente domani con i compagni in vista dell’impegno con lo Spezia e, mister Sarri valuterà un suo possibile impiego mentre arriva uno stop per Cataldi.Serie A Come riportato da Tuttomercatoweb le parole disulla scelta di non partecipare agli impegni con la nazionale sono state le seguenti: “Non è stato un infortunio grave ma sarebbe stato rischioso giocare e tutti eravamo sulla stessa lunghezza d’onda: non rischiare. Quindi sono tornato a Roma per fare le terapie“.

