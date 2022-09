gippu1 : Oggi compie 25 anni uno dei falli più clamorosi e spettacolari della storia della serie A: l'entrata di Taribo West… - reportrai3 : Come rivela L’Espresso, la prestigiosa rivista Nature accredita la validità dello studio del professor Crisanti sul… - Nico01042014 : RT @LovatDavide: GIALLO A VICENZA Il misterioso caso del serial killer conosciuto come 'cambio di stagione'. Continuate a seguirmi per le n… - Heosit : 'Considerazioni Astronomiche', risolto il giallo del 1604: Alimberto Mauri è Galileo Le prove documentali sono st… - telodogratis : Il giallo del detenuto morto in carcere -

... l'energia e l'ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale, hanno emanato un'allerta di colore '' (criticità ordinaria) valida per 24 ore, ovvero dalle ore 00:0029 settembre ...... professore di Storia della filosofia e presidentecorso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa e Renzo Boldrini, autore, regista, drammaturgo e attore, direttore artistico diMare ...Ogni anno in Italia si stimano 5400 nuovi casi, il 70 per cento è scoperto in fase avanzata per la mancanza di segni specifici, il 25 percento delle diagnosi è casuale. Per il tumore delle vie biliari ...Misterioso decesso della bidella Annamaria D'Eliseo, 60 anni, di Lanciano, la procura accelera le indagini e va in cerca di nuovi riscontri esterni per accertare se si è trattato ...