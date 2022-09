Covid Campania, aumentano tasso positività e ricoveri ordinari (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In Campania aumenta il tasso di positività al Covid e il numero dei ricoveri nei reparti ordinari. A fronte di 13.850 test effettuati i positivi sono 2.297 per un tasso del 16,58% rispetto al 15,73 di ieri. In aumento i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, dai 245 di ieri ai 252 di oggi. Stabile la presenza nelle intensive: 10 i posti occupati. Nessun nuovo decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inaumenta ildiale il numero deinei reparti. A fronte di 13.850 test effettuati i positivi sono 2.297 per undel 16,58% rispetto al 15,73 di ieri. In aumento inei reparti di degenzaa, dai 245 di ieri ai 252 di oggi. Stabile la presenza nelle intensive: 10 i posti occupati. Nessun nuovo decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

