Chi guadagna di più dal sabotaggio di Nord Stream? (Di giovedì 29 settembre 2022) I sospetti sulla Russia, la difesa di Mosca che rimanda ai mittenti ogni accusa, il tweet sibillino dell’ex ministro degli Esteri polacco e attuale europarlamentare, Radoslav Sikorski, che suggerisce un ipotetico coinvolgimento degli Stati Uniti negli incidenti al Nord Stream. E poi le vecchie parole di Joe Biden, ricondivise in massa sui social network, con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 settembre 2022) I sospetti sulla Russia, la difesa di Mosca che rimanda ai mittenti ogni accusa, il tweet sibillino dell’ex ministro degli Esteri polacco e attuale europarlamentare, Radoslav Sikorski, che suggerisce un ipotetico coinvolgimento degli Stati Uniti negli incidenti al. E poi le vecchie parole di Joe Biden, ricondivise in massa sui social network, con InsideOver.

andreadelogu : Perché è impossibile votare da fuori sede? Cioè, chi ci guadagna a non sbloccare il voto dei fuori sede? - infoiteconomia : Impennata dei prezzi delle case: ci guadagna di più chi compra o chi vende? - ErnestoFantoni : Per capire meglio le cose guardare sempre chi ci guadagna. Da quando vige la guerra in Ucraina il dollaro va su e l… - raspa90 : RT @Emilystellaemi2: @fabio53377220 Guardiamo sempre tutti persone e animali. Chi non guarda, non siamo noi di Twitter, ma chi dovrebbe fa… - Emilystellaemi2 : RT @Emilystellaemi2: @fabio53377220 Guardiamo sempre tutti persone e animali. Chi non guarda, non siamo noi di Twitter, ma chi dovrebbe fa… -