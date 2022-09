Amici | iniziano le scintille tra i professori?

Leggi su leggilo

(Di giovedì 29 settembre 2022)di Maria De Filippi: cosa è successo tra idi ballo nella puntata andata in onda domenica 25 settembre? Una nuova puntata didi Maria De Filippi è andata in onda domenica 26 settembre e come l’anno scorso ci sono state nuovetra idi ballo, in particolar modo tra L'articolo proviene da Leggilo.org.