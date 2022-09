Al via 42a edizione mese prevenzione dentale di Mentadent e Andi (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - La più longeva iniziativa italiana dedicata alla prevenzione riparte dall'importanza della relazione tra medico odontoiatra e paziente in quanto elemento chiave per alimentare l'attenzione nei confronti della prevenzione, supportandola e favorendola. Questo il tema centrale del 42.esimo mese della prevenzione dentale, frutto della partnership consolidata tra Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, e Mentadent, brand del gruppo Unilever. Al fine di sondare la fiducia degli italiani nei confronti del dentista, il Centro studi dell'Associazione nazionale dentisti italiani ha commissionato ad Eumetra un'indagine, i cui risultati sono stati presentati oggi a Milano in occasione della giornata inaugurale dell'iniziativa. Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - La più longeva iniziativa italiana dedicata allariparte dall'importanza della relazione tra medico odontoiatra e paziente in quanto elemento chiave per alimentare l'attenzione nei confronti della, supportandola e favorendola. Questo il tema centrale del 42.esimodella, frutto della partnership consolidata tra, l'Associazione nazionale dentisti italiani, e, brand del gruppo Unilever. Al fine di sondare la fiducia degli italiani nei confronti del dentista, il Centro studi dell'Associazione nazionale dentisti italiani ha commissionato ad Eumetra un'indagine, i cui risultati sono stati presentati oggi a Milano in occasione della giornata inaugurale dell'iniziativa. Gli ...

