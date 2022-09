Verona-Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 settembre 2022)è una partita dell’ottava giornata di Serie A che si terrà lunedì 3 ottobre alle ore 20.45. Gli ospiti intendono approfittare di questa trasferta per conquistare altri tre punti in modo da rimanere primi in classifica. Una missione comunque non facile in un campo come quello del Bentegodi notoriamente ostico.: le scelte dei tecnici Cioffi incontra la squadra con cui è cresciuto come allenatore di Serie A. Il tecnico dovrebbe schierare il suo olito 3-4-1-2: Montipò in porta, Gunter, Hien e Ceccherini in difesa. A centrocampo Ilic, Tameze, Doig e Faraoni. In avanti Henry e Lazovic.(3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Henry Beto e Deulofeu sono le due grandi certezze di Sottil, assieme alla difesa ...