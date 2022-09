Un post Instagram dal messaggio inequivocabile: la bellezza non ha età (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutta nuda e avvolta da una patina d’oro. Il 27 settembre Gwyneth Paltrow ha compiuto 50 anni. E li ha festeggiati così: con uno scatto social in cui si mostra senza veli ai follower. Una foto che ha subito fatto il giro del web. E non solo per la bellezza del soggetto ritratto, quanto piuttosto per il messaggio lanciato: il fascino non ha età e non teme i segni del tempo che passa. Gwyneth Paltrow compie 50 anni da beauty guru X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutta nuda e avvolta da una patina d’oro. Il 27 settembre Gwyneth Paltrow ha compiuto 50 anni. E li ha festeggiati così: con uno scatto social in cui si mostra senza veli ai follower. Una foto che ha subito fatto il giro del web. E non solo per ladel soggetto ritratto, quanto piuttosto per illanciato: il fascino non ha età e non teme i segni del tempo che passa. Gwyneth Paltrow compie 50 anni da beauty guru X ...

