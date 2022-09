Premier danese: perdite gas Nord Stream per “atti intenzionali” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Danimarca ha denunciato in un video le perdite di gas del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico. Nelle immagini aeree catturate dall'esercito danese si vedono il mare "ribollire" al largo della costa di Bornholm. Le tre perdite di gas sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono visibili nelle acque al largo della Danimarca con ebollizioni che vanno dai 200 ai mille metri di diametro, ha sottolineato l'esercito danese. "La fuga più grande sta diffondendo bolle per un buon chilometro in diametro. La più piccola sta creando un cerchio di circa 200 metri di diametro", ha scritto l'esercito in un comunicato.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/09/202209271622 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Danimarca ha denunciato in un video ledi gas del gasdottonel Mar Baltico. Nelle immagini aeree catturate dall'esercitosi vedono il mare "ribollire" al largo della costa di Bornholm. Le tredi gas sui gasdotti1 e 2 sono visibili nelle acque al largo della Danimarca con ebollizioni che vanno dai 200 ai mille metri di diametro, ha sottolineato l'esercito. "La fuga più grande sta diffondendo bolle per un buon chilometro in diametro. La più piccola sta creando un cerchio di circa 200 metri di diametro", ha scritto l'esercito in un comunicato.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/09/202209271622 ...

