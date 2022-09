“Pierino e il Lupo” con Peppe Barra in scena a Scampia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica 2 ottobre alle ore 20.30 nell’auditorium dell’istituto al “Galileo Ferraris” di Scampia si terrà lo spettacolo “Pierino e il Lupo”, fiaba musicale per voce recitante e orchestra elaborazione per ottetto di Giorgio Mellone con la voce recitante di Peppe Barra, per la rassegna “Scampia – Il progresso attraverso la Cultura”, organizzata da Ancem – Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. La fiaba musicale per bambini, che Sergei Prokofiev compose su proprio testo nel 1936, narra la storia di un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica 2 ottobre alle ore 20.30 nell’auditorium dell’istituto al “Galileo Ferraris” disi terrà lo spettacolo “e il”, fiaba musicale per voce recitante e orchestra elaborazione per ottetto di Giorgio Mellone con la voce recitante di, per la rassegna “– Il progresso attraverso la Cultura”, organizzata da Ancem – Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. La fiaba musicale per bambini, che Sergei Prokofiev compose su proprio testo nel 1936, narra la storia di un ...

