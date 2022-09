Pd | Prodi | ' si è autodistrutto e ora va rifondato | non farò endorsement'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - "Anche se il Pd si ècon i suoi conflitti interni, resta l'unico vero partito. Ma attenzione: se si va a Congresso, partendo dai nomi, vorrà dire che pure il Pd ha scelto di affidarsi ad un leader-fenomeno". Lo dice Romanoalla 'Stampa'. Prima delle elezioni a Bologna si diceva: se va male,sosterrà Elly Schlein come futura leader. Vero? "Una invenzione totale! Non appoggerò nessuno, non, non entrerò assolutamente nel congresso che farà il Pd, ma che personalmente chiedo dal 2019. Sono passati tre anni! Pensavo allora, e penso ancora, che sia urgente rifondare le basi ideologiche e programmatiche del Pd. Ma che errore partire dai nomi! Si parta da un grande dibattito popolare, centrato su una quindicina di temi che stanno a cuore ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Prodi: 'Il Pd è da rifondare, si è autodistrutto. Il M5s ha riempito i vuoti' - Affaritaliani : Prodi: 'Il Pd è da rifondare, si è autodistrutto. Il M5s ha riempito i vuoti' -

Affaritaliani.it

... sia pure in modo strumentale ma per i loro obiettivi molto intelligente", dice. "Per ... E tuttavia, anche se il Pd si ècon i suoi conflitti interni, resta l'unico vero partito. Ma ...... sia pure in modo strumentale ma per i loro obiettivi molto intelligente", dice. "Per ... E tuttavia, anche se il Pd si ècon i suoi conflitti interni, resta l'unico vero partito. Ma ... Prodi: Il Pd è da rifondare, si è autodistrutto. Il M5s ha riempito i vuoti Roma, 28 set (Adnkronos) – “Anche se il Pd si è autodistrutto con i suoi conflitti interni, resta l’unico vero partito. Ma attenzione: se si va a Congresso, partendo dai nomi, vorrà dire che pure il P ..."Per raccogliere i voti degli scontenti e dei ceti più disagiati, i 5 Stelle si sono spostati a sinistra, anche perché hanno trovato un serbatoio lasciato vuoto. E questa è una responsabilità anche de ...