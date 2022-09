Morte di Bruno Arena | il figlio Gianluca | “Ha affrontato la malattia fino all’ultimo”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Personaggi tv –disvela come sono andate le cose – «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato», ha scritto sui socialmaggiore di, nell’annunciarne la scomparsa. Il giovane di 31 anni, che seguito le orme paterne e fa il comico, ha voluto «ringraziare la gente» che gli «è sempre stata vicina» e che in quasi 10 anni non li ha mai abbandonati. In un’intervista appena rilasciata il ragazzo ha ripercorso gli ultimi istanti di vita die ha affidato al pubblico il ritratto del suo papà. Leggi anche l’articolo —> Addio adei “Fichi d’India”: le cause della ...