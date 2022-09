La fede calcistica di Giorgia Meloni, la sorella: “non è vero, non siamo laziali” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Girgia Meloni è pronta a guidare l’Italia, le elezioni politiche 2022 hanno lasciato alla ribalta il leader di Fratelli d’Italia. Il centrodestra ha vinto le elezioni con ampio margine, il trio formato da Meloni-Salvini-Berlusconi ha avuto la meglio dei rivali e avrà il compito di risollevare il paese. Sono state annunciate una serie di novità con l’obiettivo di aiutare gli italiani, in grossa difficoltà a causa della crisi. Che squadra tifa Giorgia Meloni? Negli ultimi giorni sono circolate tante voci sulla fede calcistica della romana. Le prime indiscrezioni parlavano di una fede per la Lazio, confermata da alcuni messaggi del 2003. Poi Giorgia Meloni ha deciso di uscire allo scoperto: “che tifo per la Roma è noto”. A fare ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Girgiaè pronta a guidare l’Italia, le elezioni politiche 2022 hanno lasciato alla ribalta il leader di Fratelli d’Italia. Il centrodestra ha vinto le elezioni con ampio margine, il trio formato da-Salvini-Berlusconi ha avuto la meglio dei rivali e avrà il compito di risollevare il paese. Sono state annunciate una serie di novità con l’obiettivo di aiutare gli italiani, in grossa difficoltà a causa della crisi. Che squadra tifa? Negli ultimi giorni sono circolate tante voci sulladella romana. Le prime indiscrezioni parlavano di unaper la Lazio, confermata da alcuni messaggi del 2003. Poiha deciso di uscire allo scoperto: “che tifo per la Roma è noto”. A fare ...

CalcioWeb : Che squadra tifa #GiorgiaMeloni? La verità dalla sorella Arianna - Sport_Fair : La fede calcistica di #GiorgiaMeloni: la sorella Arianna allo scoperto sulla passione calcistica del leader di Frat… - ClaudiaScelzi : Novità in casa @Ftbnews24, in bocca al lupo Direttore! Faccio il tifo per te, non solo per la fede calcistica in co… - KlaroWarrior : RT @lucacimini82: La pazienza è una delle virtù che più preferisco… e anche se ogni tanto l’attesa si fa spasmodica… penso a quando pagher… - giusyoni : RT @lucacimini82: La pazienza è una delle virtù che più preferisco… e anche se ogni tanto l’attesa si fa spasmodica… penso a quando pagher… -